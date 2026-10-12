Derinleşen gelir adaletsizliğinin yanında haksız kazançla zenginleşenlerin çarkı ortaya dökülürken, iktidar mensupları sessiz kalıyor. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a “Emekli bir polis kardeşimiz Anayasa Mahkemesi önünde hayatına son verdi. Biz bundan müthiş rahatsızlık duyduk, Sizler sorumluluk duymadınız mı” diye sordu.

CEVAP ALAMADI

Bakan Işıkhan ve yanındaki bürokratlar soruyu yanıtsız bıraktı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, fon skandalına isyan etti; Hür-Sen Başkanı Levent Kuruoğlu da AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’yı kastederek, “85 bin emeklinin bir ayda aldığı toplam maaşı, 6 ayda fondan kazanan siyasiler var” dedi. Konfederasyon başkanları, İYİ Parti tarafından düzenlenen Emek Çalıştayı’na katılarak gündeme ilişkin konuşmalar yaptı.

Konuşmasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmesini anlatan Orhan Yıldırım, şunları söyledi: “Polis emeklisi kardeşim Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son verdiği sırada ben de oradaydım. Müthiş sorumluluk ve rahatsızlık duydum. (Geçen hafta yapılan) Üçlü Danışma Kurulu toplantısında Sayın Bakan’a söyledim, o kardeşimizin hayatına son vermesini engelleme imkanımız olabilir miydi; bunu düşündüğümü anlattım. Yanında farklı bakanlık bürokratları da vardı. ‘İsteği seyyanen zam olan bir kardeşimiz hayatına son veriyor. Sizler bundan sorumluluk duymuyor musunuz’ diye sordum, cevap vermediler, sessiz kaldılar. Bu ülkede onurunu kaybetmektense ya- şamını kaybetmeyi göze alanlar var.”

Ahbap, çavuş, fon…

Toplantıda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hür-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da konuştu. Ergün Atalay, “Bir süre önce AHBAP çıktı, çavuş çıktı. Yorulduk vallahi her gün bir şey çıkıyor. Şimdi de fon çıktı, hırsızlar geliyor, köpek balıkları çoğalıyor. Bunların nesli tükenmeden biz bu ülkede rahata eremeyiz. Herkes hesap versin” dedi. Levent Kuruoğlu, “Hayatını çalışarak geçirmiş 85 bin emeklinin bir ayda aldığı toplam maaşı, 6 ayda fondan kazanan siyasiler var. İstanbul'da ortalama bir evin kirası 44 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira, emekli maaşı 23 bin lira. Asgari ücretliye, emekliye Allah yardım etsin” diye konuştu.

Mahmut Arslan ise “Türkiye'nin refahını artırmak, adaletli bir gelir dağılımını sağlamak emekçilerin örgütlülüğünden dolayı zarar görmediği bir Türkiye'yi inşa etmek mümkün” ifadelerini kullandı.

‘Geçinemiyorum’ diyerek kendini vurmuştu

Emekli polis Ali Şekeroğlu, 25 Eylül’de Ankara’da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde yapacağı basın açıklaması öncesinde, “Geçinemiyorum” diyerek kendini vurmuştu.