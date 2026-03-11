Kaş ilçesi çevresinde yetişen Likya orkidesinin doğadaki sayısı 200’ün altına düştü. Nesli tükenme tehlikesi altındaki türü korumak için Akdeniz Koruma Derneği ile Ege Üniversitesi iş birliğiyle yaklaşık beş yıldır çalışmalar yürütülüyor.
Laboratuvar ortamında sürdürülen bilimsel araştırmalar kapsamında milimetrenin onda biri büyüklüğündeki tohumların çimlenmesi sağlandı.
Uzmanlar, 100 günü aşan gelişim sürecini izleyerek Likya orkidesinin yeniden doğaya kazandırılması için umut verici sonuçlar elde edildiğini belirtiyor.
Koruma çalışmalarının, dünyada yalnızca bu bölgede yetişen Likya orkidesinin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.