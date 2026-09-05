Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan görevden alınarak yerine Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı.
11 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİLER ATANDI
Kararlarla; Burundi, Filipinler, Finlandiya, Bahreyn Krallığı, Umman Sultanlığı, Namibya, Kore, Sudan, Kuzey Makedonya, Somali, Gambiya ve Mozambik büyükelçileri değişti. Atanan büyükelçiler şöyle;
Filipinler Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Kaan Esener
Finlandiya Büyükelçiliğine Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak
Bahreyn Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancaktutan
Umman Büyükelçiliğine İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ergani
Namibya Büyükelçiliğine Fikriye Aslı Güven
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız
Sudan Büyükelçiliğine Gambiya Büyükelçisi Fahri Türker Oba
Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mozambik Büyükelçisi Ferhat Alkan
Gambiya Büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Özgür Gökmen
Mozambik Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ayça Oşafuoğlu İnam atandı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDA GERÇEKLEŞEN ATAMALAR
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan değişiklikler ise şöyle:
Görevden alınan il müftüleri:
Bilecik İl Müftüsü Ahmet DİLEK
Karabük İl Müftüsü Ali ERHUN
Kocaeli İl Müftüsü Mehmet SÖNMEZOĞLU
Nevşehir İl Müftüsü Kazım GÜZEL
Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil DEMİR
Konya İl Müftüsü Ali ÖGE
Yeni atamalar:
Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf DİKMEN
Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah YAVUZ
Iğdır İl Müftülüğüne, Kilis İl Müftüsü Alettin BOZKURT
Kilis İl Müftülüğüne, Iğdır İl Müftüsü Zahit DEMİREL
Karabük İl Müftülüğüne Mustafa YAVUZ
Kocaeli İl Müftülüğüne, Bolu İl Müftüsü Hüseyin DEMİRTAŞ
Bolu İl Müftülüğüne, Giresun İl Müftüsü Selçuk KILIÇBAY
Giresun İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin OKUŞ
Hakkari İl Müftülüğüne Recep EREN
Niğde İl Müftülüğüne, Kars İl Müftüsü Yavuz YILDIZ
Kars İl Müftülüğüne Selami AYKUL
Nevşehir İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Hayri ERENAY
Gümüşhane İl Müftülüğüne, Karaman İl Müftüsü Faruk GÜRBÜZ
Karaman İl Müftülüğüne, Isparta İl Müftüsü Muharrem BİÇER
Isparta İl Müftülüğüne, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf EVİŞ
Kırklareli İl Müftülüğüne, Aksaray İl Müftüsü Veysel IŞILDAR
Aksaray İl Müftülüğüne Ali EFE
Zonguldak İl Müftülüğüne, Bayburt İl Müftüsü Bayram DANACI
Bayburt İl Müftülüğüne Basri BEKTAŞ
Konya İl Müftülüğüne, Diyarbakır İl Müftüsü Celal BÜYÜK
Diyarbakır İl Müftülüğüne, Erzincan İl Müftüsü İsmail FAKİRULLAHOĞLU
Erzincan İl Müftülüğüne Selim YAZICI