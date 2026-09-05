Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan görevden alınarak yerine Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı.

11 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİLER ATANDI

Kararlarla; Burundi, Filipinler, Finlandiya, Bahreyn Krallığı, Umman Sultanlığı, Namibya, Kore, Sudan, Kuzey Makedonya, Somali, Gambiya ve Mozambik büyükelçileri değişti. Atanan büyükelçiler şöyle;

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Filipinler Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Kaan Esener

Finlandiya Büyükelçiliğine Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak

Bahreyn Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancaktutan

Umman Büyükelçiliğine İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ergani

Namibya Büyükelçiliğine Fikriye Aslı Güven

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız

Sudan Büyükelçiliğine Gambiya Büyükelçisi Fahri Türker Oba

Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mozambik Büyükelçisi Ferhat Alkan

Gambiya Büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Özgür Gökmen

Mozambik Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ayça Oşafuoğlu İnam atandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDA GERÇEKLEŞEN ATAMALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan değişiklikler ise şöyle:

Görevden alınan il müftüleri:

Bilecik İl Müftüsü Ahmet DİLEK

Karabük İl Müftüsü Ali ERHUN

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet SÖNMEZOĞLU

Nevşehir İl Müftüsü Kazım GÜZEL

Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil DEMİR

Konya İl Müftüsü Ali ÖGE

Yeni atamalar:

Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf DİKMEN

Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah YAVUZ

Iğdır İl Müftülüğüne, Kilis İl Müftüsü Alettin BOZKURT

Kilis İl Müftülüğüne, Iğdır İl Müftüsü Zahit DEMİREL

Karabük İl Müftülüğüne Mustafa YAVUZ

Kocaeli İl Müftülüğüne, Bolu İl Müftüsü Hüseyin DEMİRTAŞ

Bolu İl Müftülüğüne, Giresun İl Müftüsü Selçuk KILIÇBAY

Giresun İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin OKUŞ

Hakkari İl Müftülüğüne Recep EREN

Niğde İl Müftülüğüne, Kars İl Müftüsü Yavuz YILDIZ

Kars İl Müftülüğüne Selami AYKUL

Nevşehir İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Hayri ERENAY

Gümüşhane İl Müftülüğüne, Karaman İl Müftüsü Faruk GÜRBÜZ

Karaman İl Müftülüğüne, Isparta İl Müftüsü Muharrem BİÇER

Isparta İl Müftülüğüne, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf EVİŞ

Kırklareli İl Müftülüğüne, Aksaray İl Müftüsü Veysel IŞILDAR

Aksaray İl Müftülüğüne Ali EFE

Zonguldak İl Müftülüğüne, Bayburt İl Müftüsü Bayram DANACI

Bayburt İl Müftülüğüne Basri BEKTAŞ

Konya İl Müftülüğüne, Diyarbakır İl Müftüsü Celal BÜYÜK

Diyarbakır İl Müftülüğüne, Erzincan İl Müftüsü İsmail FAKİRULLAHOĞLU

Erzincan İl Müftülüğüne Selim YAZICI