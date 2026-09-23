Sayıştay Başkanlığı’nın Bingöl Üniversitesi 2025 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nda, üniversite bünyesinde pilot olarak seçilen Fen Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ambarlarında yapılan incelemelerde taşınırların kayıt, muhafaza ve yönetimine ilişkin çeşitli mevzuat ihlalleri tespit edildi.

KAYITLAR İLE FİİLİ DURUM ÖRTÜŞMÜYOR

Raporda, bazı birimlerde tüketim malzemesi çıkışlarının düzenli olarak muhasebe birimine bildirilmediği, ihtiyaç fazlası taşınırların ilgili birime bildirilmeden tutulduğu ve kişilere ya da ortak kullanım alanlarına verilen dayanıklı taşınırlar için gerekli listelerin oluşturulmadığı belirtildi. Denetimde ayrıca dayanıklı taşınırların bir bölümünün numaralandırılmadığı, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi’nde (KBS) görünen ambar sayısı ile fiili ambar sayısının birbirini karşılamadığı tespit edildi.

AMBARLARDA KAYITSIZ MALZEME VE DÜZENSİZLİK

Sayıştay raporunda, ambar kayıtlarında bulunmayan bazı mal ve malzemelerin fiilen ambarlarda bulunduğuna dikkat çekildi. Bazı ambarlarda ise hurda malzemeler ile kullanılabilir durumdaki taşınırların birbirine karışmış halde tutulduğu kaydedildi. Rafların düzenli olmadığı, taşınırların farklı raflara dağınık şekilde yerleştirildiği ve sayıma uygun bir istifleme yapılmadığı da rapordaki tespitler arasında yer aldı. KBS kayıtlarında bazı dayanıklı taşınırların marka ve model bilgilerinin bulunmadığı, elektronik taşınırların ise fabrika seri numaralarının sisteme işlenmediği belirlendi.

SU VE YANGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM YOK

Sayıştay denetiminde ambarların fiziki koşulları da incelemeye alındı. Raporda, bazı ambarlarda tertip ve düzenin bulunmadığı, su ve yangın risklerine karşı gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi. Sayıştay, üniversitenin taşınır işlemlerinin başta Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuata uygun yürütülmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

ÜNİVERSİTE: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bingöl Üniversitesi yönetimi ise raporda belirtilen eksikliklere ilişkin ilgili birimlere gerekli talimatların verildiğini açıkladı. Eksikliklerin giderilmesi ve sürecin takip edilmesi amacıyla bir komisyon oluşturulduğu, düzeltici işlemlere yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.