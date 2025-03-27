İktidar belediyeler üzerinde denetim ve hukuki baskıyı artırırken bakanlıklar ile kamu kurumlarının durumunu Sayıştay raporları ortaya koydu. Buna göre ihaleler gerektiği gibi yapılmıyor, iç denetim mekanizması sağlıklı işlemiyor. Sayıştay, bakanlıklar, belediyeler, düzenleyici kurumlar dahil 566 kamu idaresinde denetim gerçekleştirdi. Raporların 327 adedi TBMM’ye geçen yılın sonunda sunuldu. Kurum taşınmazlarına ilişkin muhasebe kayıtlarından, ihale kanununa aykırı işlemlere, çalışanların kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmamasına kadar 2022 yılında belirlenen 7 bin 836 mevzuata aykırı işlem sayısı 2023 yılında 8 bin 755’e çıktı. Kurumların yarısından fazlasında iç denetim mekanizmasının da sağlıklı işlemediği belirlendi.

ŞEFFAF DEĞİL

Sayıştay kamu idareleri denetimlerinde 8 bin 755 hata ve bulgu belirledi. Sayıştay, 2 bin 226 adet mali tabloları etkileyen hata, 6 bin 216 mevzuata aykırı bulgu, 273 adet de mali yönetim ve iç denetime ilişkin hata belirledi. 234 kamu kurumu da bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasındaki farkın nedenlerini açıklamadı. 131 kurum kredi, bağış gibi kaynaklarını gizledi. 18 kurum ödeneklerini doğru kaydetmedi ve 19 kurumun da bütçe gerçekleşmeleri gerçeği yansıtmadı. İdarelerden 63’ü bütçe hedeflerini doğru yansıtmadı. 18’i yıl sonu ödeneklerini doğru kaydetmedi, 19’unun da bütçe gerçekleşmelerinin gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Hazırlanan raporda “Gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle ihale süreçlerinde gecikmelerin yaşanması, iptal edilmesi ve belirlenen yeterlilik kriterini karşılamayan yüklenicilerin seçilmesi gibi sorunlar yaşanmaktadır” notu düşüldü.