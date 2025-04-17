CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener’in Sayıştay Başkanı olmasının ardından raporlar sansürleniyor, kuşa çevriliyor. Bu raporlar diyet mi yapıyor” diye sordu. Yavuzyılmaz, denetim raporlarında eksiklik olduğunu dile getirerek, TBMM’nin görev yapmasının da engellendiğini savundu.

‘KUŞA ÇEVRİLDİ’

TMO’ya ait Sayıştay raporu üzerine konuşan CHP’li Yavuzyılmaz şunları söyledi: “’2019 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Sayıştay raporu 256 sayfaydı. 2023 yılında ise 70 sayfaya düştü. Rapordaki karakter sayısı 121 binden kuşa çevirmiş hali ile 20 bin karakter oldu. Aradaki fark yaklaşık altı kat. Önceki dönemlerde raporlarda yer alan bilgiler de yeni raporda yok. Yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararı gizlenip bulmacaya çevriliyor.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Son 1 yılda Sayıştay’ın denetim raporları 6 kat inceldi” dedi.

27 milyar lira nakit

TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal kurumun 27 milyar lira nakit parası olduğunu belirterek, üretimin teşvik edilmesi amacıyla son 6 yıldır alım fiyatlarını hasat döneminden önce veya hasatla birlikte açıkladıklarını söyledi. Gürdal şöyle devam etti: “Bu sistemde alım fiyatları açıklanana kadar ürün depolarımızda kalıyor. Fiyat açıklanınca geri çekilip kurumumuza da satılabiliyor. Bu kapsamda 86 bin ton ürün aldık.”