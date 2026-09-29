Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) denetim raporunu tamamlayan Sayıştay, kurum içi üst düzey atamalarda ve hizmet alım ihalelerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini bildirdi. İncelemelerde, daire başkanı ve grup başkanı kadrolarına yapılan atamalarda mevzuatta yer alan performans değerlendirme şartının fiilen uygulanmadığı belirlendi.

ATAMALARDA OTOMATİK 'A' NOTU UYGULAMASI

Sayıştay raporunda, 2017 yılı ve sonrasında gerçekleştirilen bazı daire başkanı ile grup başkanı atamalarında personelin son 1 veya 3 yıllık performans puanlarının hesaplanmadığı kaydedildi. Ekonomi Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın aktardığına göre BDDK İnsan Kaynakları Yönetmeliği’ne göre bu pozisyonlara atanabilmek için son üç performans döneminin "A" veya dengi düzeyde tamamlanması gerekirken, ataması yapılan personelin performansının herhangi bir değerlendirme yapılmadan doğrudan en üst seviye olan "A" kabul edildiği saptandı.

BDDK’DAN TAŞINMA SÜRECİ AÇIKLAMASI

Tespitlere ilişkin yanıt veren BDDK, ilgili yıllarda kurum bünyesinde yoğun birim ve unvan değişikliklerinin yaşandığını ifade etti. Ayrıca kurum merkezinin Ankara’dan İstanbul’a taşınması sürecinde teknik ve idari aksaklıklar meydana geldiğini belirten kurum yetkilileri, Kurul kararı doğrultusunda söz konusu dönemlere mahsus olmak üzere tüm çalışanların performans düzeyinin "A" seviyesinde kabul edilmesine karar verildiğini aktardı.

ARAÇ KİRALAMADA PAZARLIK USULÜ İNCELEMESİ

Raporda öne çıkan bir diğer bulgu ise kurumun hizmet alımlarına ilişkin oldu. Sayıştay, BDDK tarafından gerçekleştirilen araç kiralama ihalesinde Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı hareket edildiğini ve pazarlık usulü yöntemine başvurulduğunu raporda kayda geçirdi.