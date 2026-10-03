Fatma Betül Sayan Kaya, 31 Ocak 1981 İstanbul doğumlu. Mühendis ve tıp doktoru. AK Parti üyesi olarak 2015 ile 2023 arasında TBMM 26 ve 27. dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. 2016 ile 2018 arasında 65. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. 2015’ten beri partide Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Geçmişte Erdoğan’ın danışmanlığı, partisinin İstanbul İl Başkan yardımcılığı gibi görevlerde de bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti’de olduğu dönemde, yurt dışı eğitimi için yaklaşık 85 bin dolar harcandı.

Sayan Kaya ve eşi İlyas Bey’in adlarının fon skandalına karıştığının ortaya çıkarılması üzerine 26 Eylül 2026 tarihinde genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Eski bakanın eşi İlyas Kaya, Hakkarili. O yüzden Fatma Hanım’a Hakkarililer, “Gelinimiz” diyor. Bakanlığı döneminde Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde özellikle damadın çok sayıda yakını işe alındı. Yalnız oraya değil, Hakkari İl Özel Müdürlüğü’ne de alınanların birçoğunun damatla aynı aşiret mensubu ve soyadlarının aynı olması da eleştiriliyordu.

KAYINPEDERİ ADAY GÖSTERİLDİ

Demet İlyas Kaya’nın babası Resul Kaya, Özel İdare Müdürlüğü’nde görevliydi. Fatma Hanım, kayınbabası Resul Bey’in Hakkari-Durankaya belde belediye başkan adaylığını sağladı. Resul Bey seçimi kazandı, 2009-2014 arasında belde belediye başkanlığı görevini yürüttü.

İkinci dönem yine AK Parti’den aday gösterildi. Seçimi kazanması için çaba gösterildi gösterilmesine ama bu kez seçimi kazanamadı. Gelin hanımın hem kayınbabasının belediye başkanı adayı olarak gösterilmesindeki çabası, hem aşiret mensuplarının kamuya işe girmesinde verdiği destekler nedeniyle adı yörede “Hayırlı gelin”e çıkmıştı. Devlet olanaklarıyla Hakkari’ye önemli desteklerde de bulunuyordu. Hakkari de bu destekleri hak eden bir ilimiz.

İŞTE SİLİNEN FOTOĞRAF

İstanbul Kapalıçarşı’da, Hakkarili iş insanı Sabahattin Baş’ın iş yeri var. Nazar değmesin diye olsa gerek Sabahattin Bey, vitrinin camının iki yerine “Maşallah” yazdırmış. Fotoğrafı görünce açıkçası ben de “Maşallah” dedim. Toptan ve perakende satış yapılan “Borsa Gold” firması önünde Fatma Hanım ile fotoğraf çekilmiş ve bu fotoğraf Sabahattin Bey tarafından sosyal medyada paylaşılmış. Bir eski bakanın, Hakkari’nin gelininin iş yerine gelmesi, birlikte fotoğraf çektirmesinde yanlış bir şey yok. Ama eski bakanın karıştığı fon skandalının ardından Sabahattin Bey, paylaştığında yazdığı şu not ile birlikte fotoğrafı da kaldırmış. Okuyalım:

“Bugün, gurur duyduğum Hakkarili hemşerimin eşi Aile ve Politika Bakanı kıymetli Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefendi beni işyerimde Kapalıçarşı’da ziyaret etti. Kendisi de bizimle gurur duyduğunu belirtti. Bizleri mutlu etti. Sağ olsun.”

Sabahattin Baş, paylaşımını 31 Aralık 2025 günü yapmış. Yani bundan dokuz ay önce. O gün kendisi altın mı aldı, altın-döviz mi bozdurdu bilemem. Tabii bunları Sabahattin Baş’a da sormak istedim. Ancak ulaşmam mümkün olmadı.

“KONUŞMASI İSTENMİYOR”

Fatma Betül Sayan Kaya ile değişik dönemlerde çekilen ve paylaşılan fotoğrafları silen silene. Düne kadar birlikte fotoğrafları olduğu için mutlu olduklarını, gurur duyduklarını yazanların, şimdi fotoğrafları silmesi de garip.

Fatma Hanım ve eşinin; fondan milyarlarca lira para kazandığının kamuoyuna açıklanmasından sonra çıkıp kısa da olsa bir açıklama yapması beklenirdi. Kaya’nın, “Pişmanlık Yasasından” yararlanmak için kazandığı paranın iki katını Hazine’ye yatırdığı yazıldı, konuşuldu. En azından, “Evet ben parayı yatırdım, ya da haksız bir şey yapmadım ki yatırayım” demedi. Bu süreç içinde söylediği sadece şu yazılı açıklama oldu: “Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.”

Partideki görevlerinden istifa ettiğini belirtti ama bu ayrılmayı bizzat AK Parti Genel Başkanı’nın istediği ve o yüzden ayrıldığı da belirtiliyor. Günler geçmesine rağmen eski bakandan başka bir açıklama gelmedi. Bu durumu bazı kaynaklar, “Fatma Hanım’ın konuşması istenmiyor. Ama bu nereye kadar devam eder bilemeyiz” diyor.

İlginç gelişmeler, bağlantılar ortaya çıkıyor, daha çıkmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Hukukçu görüşü: İade edilmeli

Ceza kanunumuzda bir hüküm var. Hırsızlık malı bilerek satın almak yasal olarak suçtur. Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Erdal Sanlı, bu gelişme üzerine yapılması gerekeni bize şöyle anlattı:

“Hırsızlık malı satın alan kişi, haksız fiil olan hırsızlık suçunun içinde olmamasına rağmen haksız fiil sonucu elde edilen değerden yararlandığından bu malı ya da değeri iade etmek zorundadır. Bu olayda da yine fon yöneticileri, bir haksız fiil sonucu değer elde etmiştir. Fon sahipleri de bu haksız fiil eylemine katılmamakla birlikte, hayatın olağan akışına aykırı olarak çok yüksek biçimde mal varlıklarına katmıştır. Bu nedenle, yasal olarak iadesi gerekir. Ancak, makul ölçüde kazanç elde edenler için geri ödeme uygulanmamalı.”

‘KASAPTAKİ ETE SOĞAN DOĞRAMAM’ DİYORDU! ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI PAYLAŞTI

800 milyar liralık fon soygunu tartışmasına eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de yaptığı bir paylaşımla dahil oldu.

Özkök’e ait hesaptan yapılan paylaşımda, fon krizinin odağındaki eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın montajlanmış bir fotoğrafı yer aldı. Görselde, etrafı destelerce Türk Lirası ile çevrili bir masada oturan Kaya’nın telefonla konuşurken “Müsait değilim” ifadelerini kullandığı görüldü.

Emekli paşa Özkök, paylaşımını yaklaşık 1 saat sonra sildi. Hilmi Özkök, daha önce de Ergenekon soruşturması kapsamında, ‘darbe günlükleri’yle ilgili ifade verip vermeyeceği konusunda “Ben kasaptaki ete soğan doğramam, günü gelirse bakılır” sözleriyle çok konuşulmuştu.