KANAL İstanbul güzergahında yer alan Sazlıdere’deki imar talanı hız kesmedi. Önümüzdeki 20 gün içinde bölgede inşa edilecek 8 bin 111 konut için 8 ihale daha yapılacak ve bu ihaleleri kimlerin paylaşacağı belli olacak. Böylece bölgede inşa edilecek konut sayısı 32 bini bulacak ve İstanbul’un su havzası içinde yer alan Sazlıdere Baraj gölü ve çevresine 96 bin kişilik yeni nüfus gelecek, İstanbul ise önemli bir su kaynağından mahrum kalacak.

TOPLAM 32 BİN KONUT

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hemen ve hızlıca başlayan Kanal İstanbul ve çevresindeki inşaatlar üç ayda üç kat çıkarken, ihaleler de tam gaz devam ediyor. Sadece bir hafta içinde Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna mevkiinde, TOKİ tarafından tam 9 ayrı ihale ilan edildi. Bu ihalelerle birlikte 8 bin 111 konut, 279 dükkan, 6 cami, 3 ilkokul ve 1 aile sağlığı merkezi inşa edilmesi hedefleniyor. İmamoğlu 24 bin konutun yapılacağını duyurmuştu. Böylece yapılacak konut sayısı 32 bin 111 olacak. Her konutta 3 kişi yaşarsa, bölgedeki nüfus artışı 96 bini aşacak.

Özellikle İstanbul’un su kaynakları küresel ısınmayla birlikte çok ciddi tehlikede. Sazlıdere Barajı, İSKİ verilerine göre tarihinin en düşük seviyelerindeki doluluk oranına sahip. 13 Temmuz 2023’de yüzde 25 oranında doluluğu olan barajın şu anki doluluk oranı yüzde 47. Yarısından fazlasının dolu olmayan baraj için İSKİ, baraj çevresindeki TOKİ inşaatların kaldırılması için süre vermişti. Ancak bu karara aldıran olmadı. İSKİ Genel müdürü ise, İBB operasyonları ile ev hapsine mahkum edildi.

TORPİLLİ ŞİRKETLER

Kanal İstanbul İhalesi’nde iş alan şirketler, Haldız İnşaat, Esta İnşaat, Gönüç İnşaat, İntek Konut, -Baş yapı inşaat, Gaziantep Gold, HBN Enerji, MBM Enerji, Adana Üst Yapı, İfam İnşaat, Kahraman İnşaat olarak öne çıkıyor. Bu şirketlerin ortak özelliği ise, deprem bölgelerinde konut ihalesi almaları ancak ekonomik kriz nedeniyle paralarını tahsil edememiş olmaları.

İSKİ yasağını dinleyen yok yöneticileri ev hapsinde

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonlarda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy gözaltına alınmıştı. Başa ile Şanlısoy’a ev hapsi cezası verildi, Çelikdelen ise adli kontrol çıktı.

YAPILACAK İHALELER

29 Temmuz’da 16. Bölge 1 Etap 1045 konut ve 75 dükkan

31 Temmuz’da 16. Bölge 2. Etap 863 konut, 24 dükkan ve 1 cami

4 Ağustos 17. Bölge 3. Etap 1054 Konut

5 Ağustos 15. Bölge 1265 konut, 76 dükkan, 1 ilkokul ve 1 cami

6 Ağustos 14. Bölge 1. Etap 1003 konut, 24 dükkan ve 1 cami

7 Ağustos 17. Bölge 2. Etap 1068 konut, 36 dükkan ve 1 cami

8 Ağustos 14. Bölge 2. Etap 1124 konut, 30 dükkan, 1 ilkokul ve 1 cami

13 Ağustos 13. Bölge 1. Etap 928 konut, 6 dükkan, Sağlık Merkezi, 24 Derslikli İlkokul

Kanal İstanbul’da gaza basılınca Erman abinin yolu yetmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonun ardından hız kazanan Kanal İstanbul Projesi kapsamında açılan yeni ihalelerle yapılacak konut sayısı artınca, bölgenin ulaşımında en önemli rolü üstlenecek garantili otoyol projesini yürüten Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak’ın müşterisi de artacak. İnşası devam eden Nakkaş otoyolunun, yapılan yeni konut projeleriyle bölgede artacak nüfus için yeterli olmayacağı belirtiliyor.

Kanal İstanbul güzergahındaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş Başakşehir kesimini yapan Ilıcak, 45 kilometre uzunluğundaki projede 8 kavşak, 7 viyadük ve bir köprü inşa ediyor. Bölgede imara açılan yeni alanlar ve artan konut inşaatlarıyla yeni bağlantı yollarına ihtiyaç duyulabileceği ifade ediliyor.