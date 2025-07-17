Belce ÖRÜ ERÇİN

Yurt içiyle karşılaştırıldığında yeme içmeden tutun da uçak biletlerine kadar pek çok ürün ve hizmette fiyatların düşük kalması ve Türkiye’ye fiziki yakınlığıyla son dönemde öne çıkan tatil noktası haline gelen Yunanistan’ı 2023’te 800 bin, 2024’te 1.5 milyon Türk ziyaret etti. Sayının bu sene 2 milyona yaklaşacağı öngörülüyor.

ORTA SINIFA YAYILDI

Yunanistan sadece Türk turistlerinin akınına uğramadı, ülkedeki Türk yatırımları da arttı. 2024’te Türklerin Yunanistan’a yatırımları 485 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu sene yatırımların 500 milyon Euro’nun üstüne çıkacağını öngördüklerini kaydeden Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, artışın golden vize kaynaklı gayrimenkul alımından kaynaklandığını söyleyerek şöyle konuştu: “Vize sorununu aşamayanlar, 250 bin Euro’dan (11.7 milyon TL) başlayan gayrimenkul yatırımı karşılığında Schengen bölgesinde serbestçe seyahat edebilmek için Golden Visa’ya başvuruyor. Öte yandan insanlar yüksek enflasyon, siyasi belirsizlik veya Ortadoğu’daki savaş iklimi nedeniyle de bir B planı ihtimallerinin olmasını istiyor.”

Teuta Narazan, geçmişte daha niş bir kitleye hitap ederken bugün orta gelir grubundan müşterilerinin olduğunu belirtti. Nazaran, “İş insanlarından doktoralara ve eczacılara kadar pek çok farklı meslek grubundan insanların bu vize çeşidine ilgisinin arttığını gözlemliyoruz” dedi.

5 yılda 1 yenilemek gerekiyor

Yunan hükümeti, her defasında beş yıllık süre için geçerli olan Yunanistan Golden Visa kartlarını hak sahiplerine veriyor. Golden Visa’dan hak sahibinin eşi, 21 yaşını aşmamış çocukları ve ebeveynleri faydalanabiliyor. Her beş yılda bir oturma izninin yenilenmesi gerekiyor. İzin, taşınmazın satıl­maması, gerekli belgelerin sağlanması halinde ömür boyu yenileniyor.