Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülke vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ndeki seyahat süreleri, "kısa süreli kalış" kuralları kapsamında sıkı bir denetime tabi tutuluyor.

Bordo pasaport sahiplerinin yanı sıra vizeden muaf olan yeşil ve gri pasaport sahiplerinin de uymakla yükümlü olduğu kurallarda yapılan en küçük bir hesaplama hatası, yolcuları sınır kapılarında zor durumda bırakıyor.

"SÜRE SIFIRLANIYOR" YANILGISINA DÜŞMEYİN

Schengen kurallarında en sık karşılaşılan hata, 90 günlük sürenin her altı ayda bir veya her takvim yılı başında sıfırlandığı düşüncesidir. Kural, sabitleşmiş altı aylık bloklar yerine hareketli (esnek) bir takvim üzerinden işler.

Buna göre, Schengen Bölgesi'nde bulunulan gün sayısı hesaplanırken giriş yapılan tarihten itibaren geriye dönük son 180 güne bakılır. Zaman ilerledikçe eski tarihlerde kullanılan günler düşer ve yeni gün hakları açılır. Bu nedenle sabit bir sıfırlanma tarihi bulunmamaktadır.

29 ÜLKEDE GEÇERLİ, GİRİŞ VE ÇIKIŞ GÜNLERİ DAHİL

Schengen Bölgesi; 25 AB üyesi ülke ile AB üyesi olmayan ancak kapsama dâhil olan İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn olmak üzere toplam 29 ülkeyi barındırmaktadır. AB üyesi olmalarına rağmen Kıbrıs ve İrlanda Schengen alanına dâhil değildir.

Süre hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer kritik nokta ise seyahat günlerinin sayılmasıdır:

Schengen Bölgesi’ne giriş yapılan gün ve çıkış yapılan gün, saatine bakılmaksızın 1 tam gün olarak hesaba katılır.

Giriş-çıkış tarihlerindeki gece yarısı geçişleri, beklenmeyen süre aşımlarına neden olabilir.

GİRİŞ/ÇIKIŞ SİSTEMİ (EES) İHLALLERİ ANINDA TESPİT EDİYOR

AB bünyesinde devreye alınan dijital Giriş/Çıkış Sistemi (EES), pasaport kontrollerini otomatikleştirerek sınır ihlallerini anında tespit etmeyi amaçlıyor. Seyahat edenler, Schengen alanında ne kadar kalış hakları kaldığını EES’nin resmi internet sitesi üzerinden pasaport bilgilerini ve planlanan seyahat tarihlerini girerek kontrol edebiliyor.

SÜRE AŞIMINDA AĞIR YAPTIRIMLAR MÜMKÜN

90 günlük sınırı ihlal eden seyahat sahiplerine uygulanacak yaptırımlar ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte oldukça ağırdır:

Yüksek Para Cezaları: Almanya gibi bazı ülkelerde ihlal durumunda 3.000 avroya (166.853,52 Türk Lirası) varan idari para cezaları uygulanabilmektedir.

Giriş Yasağı: İhlalin süresine bağlı olarak yolcuların pasaportlarına birkaç aydan birkaç yıla kadar Schengen Bölgesi’ne giriş yasağı konulabilmektedir.

Sıkı Kontroller ve Vize Reddi: Süre aşımı kaydı bulunan kişilerin bir sonraki seyahatlerinde sınır kapısından geri çevrilme ihtimali yükselmekte ve sonraki vize başvuruları olumsuz etkilenmektedir.