İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da temmuz ayı sonunda yaşanan kitlesel düzensiz göçmen akınının Avrupa'daki yansımaları devam ediyor. İtalya, krizin ardından İspanya'dan gelen yolculara yönelik başlattığı geçici sınır kontrollerini 15 gün daha uzattığını duyurdu.

İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İki ülke arasında kara sınırı bulunmamasına rağmen, Schengen Bölgesi kuralları gereği normal şartlarda pasaport kontrolüne tabi tutulmayan İspanya çıkışlı hava yolu yolcularına uygulanan denetimlerin, sınır kontrolü kararının alınmasına yol açan koşulların sürmesi sebebiyle uzatıldığı bildirildi.

Schengen Bölgesi dışında kalan Ceuta'daki durumun yakın gelecekte normale dönmesini beklediklerini belirten bakanlık yetkilileri, İspanya'nın Avrupa Birliği ile koordineli biçimde yürüttüğü girişimlerin de yakından takip edildiğini aktardı.

SANCHEZ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan krizin arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'daki düzensiz göçmen akınının nedenlerine dair soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Sanchez, mevcut güvenlik ve istihbarat raporlarında olayın arkasında Fas yönetiminin yer aldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı.

Olayla ilgili sosyal medyada yer alan manipülatif içeriklere de dikkat çeken Başbakan Sanchez, göçmen akınına ilişkin yanlış bilgilerin Rusya ve İsrail bağlantılı sosyal medya ağları ile uluslararası aşırı sağ çevreler tarafından maksatlı olarak yayıldığını öne sürdü.