Rus vatandaşlarının Avrupa’ya seyahati her geçen gün daha da zorlaşıyor. Fransa, İspanya, İtalya ve Macaristan, Schengen vizesi başvurularına yönelik yeni kısıtlamaları peş peşe yürürlüğe koyarken, uzmanlar sürecin önümüzdeki dönemde daha da sertleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Fransa, 15 Temmuz itibarıyla vize başvurularında önemli bir değişikliğe gidiyor. Yeni uygulamaya göre belgeler artık yalnızca başvuru sahibi ya da birinci derece aile bireyleri tarafından teslim edilebilecek. Üçüncü kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

VİZE SÜRELERİ UZUYOR

Schengen başvurularındaki sıkılaşma yalnızca Fransa ile sınırlı değil.

İspanya, vize değerlendirme süresini 45 güne, İtalya ise 60 güne çıkardı. Macaristan da Kazan, Samara ve Ufa’daki vize başvuru merkezlerinde başvuru kabulünü durdururken, başvuru sahiplerinden konaklama rezervasyonları başta olmak üzere ek belgeler talep etmeye başladı.

Artan işlem süreleri nedeniyle uzmanlar, Avrupa’ya gitmeyi planlayan Rus vatandaşlarının vize başvurularını en az iki ay önceden yapmaları gerektiğini belirtiyor.

YUNANİSTAN DETAYI

Schengen ülkeleri arasında Rus vatandaşlarına en hızlı vize veren ülkelerden biri olmayı sürdüren Yunanistan’da değerlendirme süresi halen iki ila üç hafta seviyesinde bulunuyor.

Ancak uzmanlar, Yunanistan’dan alınan Schengen vizesiyle başka bir ülkeye giriş yapılmasının vizenin iptal edilmesi gibi riskler doğurabileceğine dikkat çekiyor.

AVRUPA’DA YENİ DÖNEM

Vize politikalarındaki bu sertleşme, Avrupa Birliği içerisinde Rus turistlere yönelik kısıtlamaların genişletilmesinin tartışıldığı bir dönemde geldi.

Haziran ayında 11 Schengen ülkesi, Rus turistlerin Avrupa’ya girişlerinin tamamen yasaklanmasını öneren ortak bir mektubu Avrupa Komisyonu’na iletti.

Buna rağmen Rus vatandaşlarının Avrupa’ya ilgisi sürüyor. Resmi verilere göre 2025 yılında 620 binden fazla Schengen vizesi düzenlenirken, bunların yaklaşık dörtte üçü İspanya, İtalya ve Fransa tarafından verildi.

Avrupa Komisyonu ise Schengen vize sistemine ilişkin daha kapsamlı düzenlemelerin 2027 yılının başında yürürlüğe girebileceğini açıkladı. Yeni adımların, Rus vatandaşlarının Avrupa’ya erişimini daha da zorlaştırması bekleniyor.