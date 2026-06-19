

Avrupa Birliği'nin Schengen sınırlarında uygulamaya koyduğu yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES), özellikle yaz aylarında sınır kapılarında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle birçok uluslararası yolcunun seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Biyometrik veri kaydı ve dijital giriş-çıkış işlemlerinin devreye alınmasıyla birlikte bazı noktalarda bekleme sürelerinin uzaması beklenirken, Schengen dışında kalan Avrupa destinasyonları daha cazip hale geliyor.

Seyahat platformu The Traveler'ın değerlendirmesine göre, Avrupa deneyimi yaşamak isteyen ancak Schengen kaynaklı işlemlerden kaçınmayı tercih eden turistler için öne çıkan alternatif ülkeler bulunuyor.

İRLANDA: SCHENGEN SÜREÇLERİNDEN UZAK AVRUPA TATİLİ

Schengen Bölgesi'ne dahil olmayan İrlanda, EES uygulamasının dışında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle Dublin, Cork ve Shannon gibi havalimanlarında giriş işlemleri klasik pasaport kontrolüyle gerçekleştiriliyor.

Özellikle son dönemde Dublin Havalimanı, Schengen bölgesindeki bazı büyük havalimanlarında yaşanan yoğunluğa kıyasla daha rahat bir giriş noktası olarak dikkat çekiyor. Ancak İrlanda üzerinden Schengen ülkelerine geçiş yapan yolcuların daha sonraki aşamada EES kontrollerine tabi tutulacağı belirtiliyor.

ARNAVUTLUK VE KARADAĞ: ADRİYATİK'İN YÜKSELEN YILDIZLARI

Schengen sınırları dışında bulunan Arnavutluk ve Karadağ da EES sisteminden etkilenmeyen ülkeler arasında yer alıyor. Tiran ve Podgorica başta olmak üzere giriş noktalarında Schengen'e özgü biyometrik kayıt işlemleri uygulanmıyor.

Son yıllarda turizmde önemli bir yükseliş yaşayan iki ülke; uygun fiyatları, daha az bürokratik işlem gerektirmesi ve sakin sahil bölgeleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu ülkelerden Schengen bölgesine geçiş yapılması halinde yeni sistem devreye giriyor.

TÜRKİYE DE ALTERNATİFLER ARASINDA

Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi dışında bulunan Türkiye, yeni giriş-çıkış sisteminden etkilenmiyor. İstanbul, Antalya ve diğer uluslararası giriş noktalarında sınır işlemleri mevcut ulusal prosedürlerle yürütülüyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika'dan gelen ziyaretçiler, Schengen aktarmalı havalimanlarında yaşanabilecek yoğunluklardan etkilenmeden doğrudan Türkiye'ye ulaşabiliyor.

EES İLE BİRLİKTE BEKLEME SÜRELERİ ARTABİLİR

Yeni sistem, Schengen bölgesine giriş ve çıkış yapan yolcuların dijital olarak kayıt altına alınmasını amaçlıyor. Ancak uygulamanın ilk dönemlerinde bazı sınır noktalarında bekleme sürelerinin birkaç saate kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Turizm uzmanları, bu nedenle İrlanda, Arnavutluk, Karadağ ve Türkiye gibi Schengen dışındaki destinasyonların 2026 yaz sezonunda daha fazla ilgi görebileceğini değerlendiriyor. Kolay giriş süreçleri ve daha az sınır yoğunluğu, bu ülkeleri tatil planlarında öne çıkaran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.