Türk vatandaşları Schengen vizeleriyle ilgili bir süredir sorun yaşarken yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi için Türkiye'den yapılan başvurularda çok girişli kısa süreli vizelere ulaşımı kolaylaştıran yeni düzenlemeleri kabul etti.

Düzenli seyahat eden ve kurallara uyan başvuru sahiplerine daha uzun süreli ve çok girişli vizeler verilecek.

Uygulamadan; geçmişte Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabilecek.

-Önceki vizesinin bitişinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapanlara: 6 aylık vize

-Önceki 6 aylık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 1 yıllık çok girişli vize

-Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara:3 yıllık çok girişli vize

-Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 5 yıllık çok girişli vize

Ancak vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak. Vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

25 ÜLKEDE GEÇERLİ OLACAK

Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç.

K İ MLER D Ü ZENLEME D I Ş I?

Düzenlemenin kapsamı sınırlı tutuldu. TIR şoförleri gibi mesleki amaçla vize başvurusu yapan Türk vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan ancak Türk vatandaşı olmayan ve vizeye tabi üçüncü ülke vatandaşları bu kolaylıktan yararlanamayacak.