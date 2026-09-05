Avrupa Birliği (AB) dışından gelen yolcuların parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik verilerinin kaydedildiği Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan 2026'da tam olarak devreye alındı.

Yoğun sınır kapılarında biyometrik veri toplama işlemini geçici olarak askıya alma yetkisi sunan esneklik düzenlemesi ise 6 Eylül itibarıyla tamamlanıyor. Sektör temsilcileri, bu tarihten sonra özellikle havalimanlarında bekleme sürelerinin artacağını öngörüyor.

SINIR GEÇİŞ SÜRELERİNDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, EES öncesinde 20-25 saniye süren pasaport kontrol süresi sistemle birlikte ortalama 90 saniyeye çıktı. Financial Times ve Qsensor verileri de havalimanlarındaki bekleme sürelerindeki değişimi ortaya koyuyor:

Frankfurt Havalimanı: Temmuz ayında ortalama bekleme süresi geçen yılın aynı dönemindeki 60 dakika seviyesinden 120 dakikaya yükseldi.

Münih Havalimanı: Bekleme süresi 31 dakikadan 60 dakikaya ulaştı.

Amsterdam Havalimanı: Maksimum bekleme süresi 80 dakikadan 120 dakikaya çıktı.

IATA'DAN ESNEKLİK SÜRESİNİ UZATMA TALEBİ

IATA, sınır noktalarındaki olası aksamaların önüne geçilebilmesi için geçici esneklik uygulamasının kış sezonu sonuna kadar uzatılmasını talep ediyor. Birlik, sistemin verimli çalışabilmesi için otomatik sınır kontrol noktaları, self-servis kiosklar ve yeterli personelin tüm noktalarda tamamlanması gerektiğini belirtiyor.

SEKTÖR NE DİYOR?

Avrupa Komisyonu, 1 Eylül tarihli açıklamasında EES'nin yaz döneminde işlediğini, ancak bazı sınır noktalarında düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ve üye ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Seyahat sektörü uzmanları ise yolcuların uçuş öncesi zaman marjlarını artırmalarını, özellikle kısa aktarma sürelerine güvenmeyerek olası gecikmeleri hesaba katmalarını öneriyor.