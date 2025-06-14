Kaçak göçle mücadele için Almanya’nın başlattığı sınır önlemlerine hızla diğer ülkeler de katıldı ve Danimarka, İsveç, Polonya, Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan, Fransa’nın dışında Hollanda da geniş önlemler almaya başladı. Hollanda polisi artık sınırları kontrol ediyor. Kaçak göçle mücadele için AB’nin serbest dolaşımı kontrollü dolaşıma döndü ama Türkler için etkisi daha büyük oldu.

ZENGİNE VİZE, FAKİRE RED

Almanya’dan vize alma süresi, giden kaçakların üçte birinin Türk olması ve başvuru yığını nedeniyle 1 yılı aşıyordu. Şimdi bu sürecin tamamen durduğu bilgileri geliyor. Almanya’nın yanı sıra, çeşitli dolandırıcılık, toplu olarak randevuları alıp yüksek fiyatlarla zenginlere satma gibi nedenlerden dolayı, diğer AB üyesi ülkeler de fiili olarak Türklere şengen vizesi vermeyi durdurduğu iddiaları ayyuka çıktı. Bu yöndeki iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak SÖZCÜ’nün ortaya çıkardığı vize randevularının bireysel başvuranları mağdur edecek şekilde bazı firmaların eline geçmesi ve yüksek fiyatlarla satılması olaylarının ardından inceleme başlatıdığı öğrenildi.

SİSTEM YENİDEN İNCELENİYOR

Bu incelemeler neticesinde randevu sisteminin yeniden ele alındığı, vize işlemlerinin ise durma aşamasına geldiği belirtiliyor. Özellikle Almanya ve İtalya’nın uyguladığı sistemin mağdur yarattığı, diğer AB üyesi ülkelere vize alıp gidenlerin bir çoğunun dönmeyip iltica talep etmesinin de, Şengen vizelerini özel durumlar dışında beklemeye aldığı belirtiliyor.

Şu anda fiili olarak Türklere vize ya verilmiyor ya da çok kısıtlı sayıda veriliyor. Bu konuda AB’den, Almanya’dan ya da diğer ülkelerden henüz bir açıklama yok.