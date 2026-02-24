Türkiye’de artan enflasyon, milyonlarca kişinin tatil rotasını yurt dışına çevirmesine yol açtı.

Artan talep, Schengen vizesi başvurularında eşi görülmemiş bir yoğunluk oluşturdu. Ancak başvuru artışı, rekor düzeyde ret kararlarını da beraberinde getirdi.

Avrupa ülkeleri, hem başvuru sayısını kontrol altına almak hem de süreci sıkılaştırmak için ek kısıtlamalar getirdi.

Türk vatandaşlarına yönelik tartışma yaratan yeni bir uygulama devreye alındı.

Özellikle İtalya ve Macaristan, vize sürecinin suiistimal edilmesini önlemek amacıyla “uygun kullanım kontrolü” sistemini başlattı.

Yeni düzenlemeye göre vize alanların, Türkiye’ye dönüş sonrası pasaportlarındaki giriş-çıkış damgalarını e-posta yoluyla konsolosluğa iletmesi zorunlu kılındı.

Bildirim yapmayanlar hakkında “usulsüz kullanım” gerekçesiyle hukuki işlem başlatılacağı duyuruldu.

Adımın temel amacı, vizeyi başvuru ihtimali daha yüksek ülkeler üzerinden alıp başka Avrupa ülkelerine geçiş yapılmasının önüne geçmek.

Uygulama kapsamında, İtalya veya Macaristan’dan vize almasına rağmen bu ülkelere gitmeden farklı Avrupa ülkelerine seyahat edenler tespit edilecek.

Bu kişilerin ilerleyen dönemde vize başvurularının olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.