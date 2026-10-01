Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik diplomatik temaslarda vize süreçleri kritik bir başlık olarak öne çıktı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst’ün Ankara ziyareti sırasında, Türk iş insanlarının vize başvurularını hızlandırmayı amaçlayan yeni bir düzenleme gündeme geldi.

Ziyaret öncesinde de vize işlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çeken Wüst, Ankara’daki temaslarının ardından Almanya'nın mevcut hızlandırılmış vize sisteminin kapsamının genişletileceğini duyurdu.

Planlanan yeni uygulamayla, güvenilir şirket çalışanlarının iş vizesi başvurularında daha az belge sunması sağlanacak ve şartları karşılayan başvuruların ideal olarak yaklaşık bir hafta içerisinde sonuçlandırılması hedeflenecek.

Hızlandırılmış vize prosedüründen faydalanacak kurumların çemberi genişletilerek Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki şirketler de kapsama dahil edilecek. Buna göre, DEİK üyesi firmaların çalışanları, Almanya ile somut bir iş bağlantısı sunabildikleri takdirde bu kolaylaştırılmış süreçten yararlanabilecek.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ GEREKTİĞİ VURGULANDI

Ankara ziyaretinde ticaretin kolaylaştırılması ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi mesajını veren Eyalet Başbakanı Wüst, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin uzun süredir AB gündeminde tuttuğu Gümrük Birliği'nin modernizasyonu talebine destek veren bu açıklamalarla birlikte, Ankara ile Berlin hattındaki temaslarda hem vize süreçlerinin hızlandırılması hem de ticari engellerin kaldırılması yönünde önemli adımlar atılmış oldu.