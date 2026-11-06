Süreçte sıklıkla atlanan diğer bir teknik engel ise pasaport geçerlilik tarihlerinde yaşanıyor. Avrupa ülkelerinin büyük kısmı, pasaportun planlanan dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerliliğini korumasını yasal zorunluluk sayıyor. Bu süreyi karşılamayan ya da daha önceki seyahatlerinde vize süresini aştığı tespit edilen kişilerin geçişine izin verilmiyor. Denetimlerin hızla tamamlanabilmesi için tüm rezervasyon, sigorta ve finansal belgelerin fiziksel çıktılar halinde hazır bulundurulması gerekiyor.