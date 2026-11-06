Avrupa Birliği sınır kapılarında geçerli Schengen vizesine sahip yolcuların ülkeye giriş yetkisi tamamen sınır polisine bırakıldı. Bu durum, pasaportunda resmi vizesi bulunan kişilerin dahi sınır kontrol noktalarında talep edilen ek koşulları karşılayamaması halinde anında geri gönderilmesi anlamına geliyor.
SINIR POLİSİ HANGİ BELGELERİ ZORUNLU TUTUYOR?
Konsolosluklar tarafından verilen vizeler seyahat için nihai giriş hakkı değil, yalnızca bir ön başvuru izni niteliği taşıyor. Sınır noktalarındaki güvenlik tedbirlerini artıran polis birimleri, ülkeye giriş yapmak isteyen yolcuların onaylı otel rezervasyonlarını ve gidiş-dönüş uçak biletlerini ayrıntılı incelemeye tabi tutuyor.
Görevliler konaklama adreslerinin doğruluğunu ve dönüş tarihlerinin seyahat planıyla tutarlılığını tek tek kontrol ediyor. Sistemde kayıtlı olmayan, sonradan iptal edilmiş ya da sahte olduğu tespit edilen rezervasyonlar doğrudan giriş reddine yol açarken, geçerli bir seyahat sağlık sigortasının ibraz edilmesi de zorunlu tutuluyor.
GÜNLÜK HARCAMA LİMİTİ VE BANKA HESABI KRİTERİ
Giriş kontrolünde uygulanan inceleme prosedürü yalnızca bilet ve otel belgeleriyle sınırlı kalmıyor. Yetkili makamlar, yolcunun konaklayacağı süre boyunca kendi masraflarını karşılayabilecek yeterli mali güce sahip olup olmadığını denetime alıyor.
Günün Trend Haberleri
Sınır polisleri yolculardan üzerlerindeki nakit parayı, geçerli uluslararası kredi kartlarını ya da ıslak imzalı güncel banka hesap dökümlerini ibraz etmelerini talep edebiliyor. Günlük harcama kapasitesi ülkenin belirlediği yasal alt sınırın altında kalan veya seyahat bütçesini kanıtlayamayan turistler detaylı mülakata sevk ediliyor ve şartları sağlayamamaları halinde sınır kapısından tahliye ediliyor.
PASAPORT GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDEN KRİTİK ROL OYNUYOR?
Sınır görevlilerinin karar sürecindeki temel unsurlardan birini seyahatin beyan edilen amacıyla fiili durumun örtüşmesi oluşturuyor. Turistik vizeyle gelip çalışma ya da iltica ihtimali bulunan şüpheli yolcular çapraz sorguya alınarak beyanları test ediliyor.
Süreçte sıklıkla atlanan diğer bir teknik engel ise pasaport geçerlilik tarihlerinde yaşanıyor. Avrupa ülkelerinin büyük kısmı, pasaportun planlanan dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerliliğini korumasını yasal zorunluluk sayıyor. Bu süreyi karşılamayan ya da daha önceki seyahatlerinde vize süresini aştığı tespit edilen kişilerin geçişine izin verilmiyor. Denetimlerin hızla tamamlanabilmesi için tüm rezervasyon, sigorta ve finansal belgelerin fiziksel çıktılar halinde hazır bulundurulması gerekiyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.