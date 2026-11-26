Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı sorunlar sürerken, özellikle Avrupa'da eğitim almak isteyen öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için harekete geçildi. Türkiye'nin girişimiyle Schengen ülkelerinin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri arasında özel çalışma grubu oluşturuldu. ÖĞRENCİLERİN VİZE MAĞDURİYETİNE ÇÖZÜM ARANIYOR Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, vize randevusu bulmakta güçlük çeken ve uzun başvuru süreçleri nedeniyle eğitim programlarını kaçırma riski yaşayan öğrencilerin sorunları için yeni bir çalışma başlatıldı. Türkiye'nin girişimiyle kurulan özel çalışma grubunda, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri yer alıyor. Çalışmayla öğrencilerin vize süreçlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm bulunması hedefleniyor. 29 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT İMKÂNI Türkiye, Schengen Bölgesi'ne üye 29 ülkenin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkânı sunuyor. Bu ülkelerden 16'sının vatandaşları Türkiye'ye yalnızca kimlik kartlarıyla giriş yapabiliyor. Buna karşılık bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine seyahat edebilmek için vize alması gerekiyor. Passport Reports'un 23 Kasım 2026 tarihli verilerine göre Türkiye, dünya pasaport sıralamasında 74'üncü basamakta bulunuyor. Türkiye'nin gerisinde yer alan Arnavutluk, Nikaragua, Venezuela, Mikronezya, Palau, Doğu Timor ve Kosova vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesi dikkat çekiyor. TÜRK PASAPORTU 35 BASAMAK YÜKSELEBİLİR Mevcut durumda Türk vatandaşları 69 ülkeye vizesiz, 30 ülkeye kapıda vizeyle, 7 ülkeye ise elektronik seyahat izniyle giriş yapabiliyor. Önceden vize alınması gereken ülke sayısı ise 92. Passport Reports'un hesaplamasına göre Schengen ülkelerinin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanıması halinde doğrudan vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı 69'dan 98'e çıkabilecek. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda Türk pasaportunun dünya sıralamasında 35 basamak yükselerek 74'üncü sıradan 39'uncu sıraya çıkabileceği öngörülüyor.

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