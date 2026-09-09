Fransa, denizaşırı topraklarına yönelik vize prosedürlerini ağırlaştırarak ana karada geçerli olan Schengen rejimini bu bölgeler için tamamen devre dışı bıraktı. Alınan kararla birlikte, geçerli Schengen vizesi bulunan yabancı ülke vatandaşlarının söz konusu bölgelere girmesi için Fransa temsilciliklerinden ayrı bir vize alması zorunlu hale getirildi.

SCHENGEN VİZESİ HANGİ BÖLGELERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Fransız mevzuatına göre Guadeloupe, Martinique, Fransız Guyanası, Réunion, Mayotte, Kanaki (Yeni Kaledonya), Maohi Nui (Fransız Polinezyası) ile Wallis ve Futuna bölgeleri Schengen alanı dışında tutuluyor. Bu bölgeleri ziyaret etmek isteyen vizeye tabi tüm yabancıların, ana karadan alınan vizeden bağımsız özel bir denizaşırı bölge vizesi edinmesi gerekiyor.

TÜRK VATANDAŞLARI YENİ KARARDAN NASIL ETKİLENECEK?

Fransa'nın resmi vize portalı France-Visas'ın güncel listesinde Türkiye, özel denizaşırı vize muafiyeti tanınan ülkeler arasında yer almıyor. Türk vatandaşlarının, çok girişli ve uzun süreli Schengen vizeleri olsa dahi bu bölgelere seyahat etmeden önce Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu üzerinden ek vize müracaatında bulunması gerekiyor.

YENİ VİZE KARARINA HANGİ ELEŞTİRİLER YÖNELTİLDİ?

Bakü Girişim Grubu (BIG) tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın denizaşırı bölgelerdeki vize şartlarını zorlaştırarak sömürge geçmişinin ve bölgedeki insan hakları ihlallerinin uluslararası kamuoyu tarafından incelenmesini engellemeyi hedeflediği iddia edildi. Açıklamada, Fransa'nın bu toprakları resmi olarak kendi parçası saymasına rağmen seyahat haklarında çifte standart uyguladığı savunuldu.