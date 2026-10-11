Politico'nun AB yetkililerine dayandırdığı habere göre AB Komisyonu, Rus turistlere verilecek Schengen vizelerini kısıtlayacak yeni planını 2027'nin başında resmi teklif olarak sunmayı hedefliyor.

AB Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, savaşın başında vize alan Rus sayısında gözlemlenen düşüşün durduğuna dikkat çekerek üye ülkelere daha az vize verme çağrısında bulundu.

"KİM OLDUKLARINI ASLA BİLEMEZSİNİZ"

"Bu turistlerin gerçekte kim olduğunu asla bilemezsiniz" uyarısında bulunan Brunner, kısıtlama adımları üzerindeki çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı. Öte yandan Polonya, İsveç ve Estonya gibi ülkeler Ukrayna savaşında görev almış eski askerler dahil tüm Rus vatandaşlarına yönelik denetimlerin artırılmasını isterken, Lüksemburg'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da Rus diplomatlara yönelik hareket kısıtlamalarının masaya yatırılması bekleniyor.

VİZE SAYISI BÜYÜK ORANDA DÜŞTÜ

Savaş öncesinde yılda yaklaşık 4 milyon seviyelerinde olan Rus vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi sayıları, 2022 sonrası alınan tavsiye kararlarıyla 500 bin bandına kadar gerilemiş, geçen yıl ise bu rakam yaklaşık 478 bin olarak kayıtlara geçmişti. Birliğin gündemdeki yeni hamlesiyle birlikte bu rakamların daha da düşürülmesi planlanıyor.