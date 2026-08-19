Türkiye, Avrupa Birliği (AB) vize muafiyeti sürecinde geriye kalan son 6 kriteri tamamlamak amacıyla Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının katılımıyla yeni bir çalışma başlattı.

AB yetkilileri Türkiye’nin vize muafiyetinden yararlanmayan tek aday ülke olduğunu hatırlatarak, süreçte ilerleme sağlanabilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

6 KRİTER 2013'TEN BERİ BEKLİYOR

2013 yılında başlatılan ve 72 maddeden oluşan Vize Serbestisi Yol Haritası kapsamında Türkiye, ilk aşamada 66 kriteri karşıladı. Aradan geçen süreye rağmen tamamlanamayan 6 başlık ise şunlar:

Terörle Mücadele Yasası: AB, yasa kapsamının daraltılmasını talep ederken, Türkiye güvenlik gerekçeleriyle yasanın özünü koruyarak esneklik istiyor.

EUROPOL Anlaşması: Operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması ve uygulanması bekleniyor.

Kişisel Verilerin Korunması: Mevcudatın AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Yolsuzlukla Mücadele: Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) tavsiyelerinin uygulanması talep ediliyor.

Suç Adli İşbirliği: Kıbrıs Cumhuriyeti dahil tüm AB üyesi ülkelerle adli işbirliği yapılması öngörülüyor.

Geri Kabul Anlaşması: Anlaşmanın tüm unsurlarıyla uygulanması şart koşuluyor; Türkiye ise bu adımı vize serbestisiyle eş zamanlı atmak istiyor.

KRİTERLERİN KARŞILANMASIYLA BİTMİYOR

6 kriterin tamamlanması, vize muafiyetinin doğrudan başlayacağı anlamına gelmiyor. Kriterlerin karşılanmasının ardından AB Komisyonu’nun rapor hazırlayıp olumlu görüş bildirmesi gerekiyor.

Komisyon onayından sonra karar, hem Avrupa Parlamentosu hem de AB Konseyi’nin onayına sunulacak. Siyasi değerlendirmelerin öne çıkacağı bu onay aşamalarının da olumlu sonuçlanması durumunda Türkiye, ilgili AB tüzüğünde negatif listeden pozitif listeye alınacak ve vize muafiyeti resmen yürürlüğe girecek.