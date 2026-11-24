Türkiye ile Schengen ülkeleri arasındaki vize süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla yeni bir adım atıldı. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı sorunların azaltılması ve işlemlerin sadeleştirilmesi için Schengen Çalışma Grubu kuruldu. Yeni çalışma kapsamında vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasına yönelik teknik öneriler ele alınacak.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye ile Schengen ülkeleri arasında yürütülen yeni çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı ile Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilciliklerinin ortak girişimiyle oluşturulan çalışma grubunun, vize başvuru süreçlerinin daha kolay hale getirilmesini hedeflediğini aktardı.

VİZE İŞLEMLERİ SADELEŞTİRİLECEK

Dışişleri Bakanlığı ile Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri, Türk vatandaşlarının vize başvurularında karşılaştığı prosedürleri değerlendirmek üzere somut teknik öneriler üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamda oluşturulan Schengen Çalışma Grubu, başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması için atılabilecek adımları ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Avrupa Birliği nezdinde yürütülen girişimler sonucunda hayata geçirilen Cascade (Kademeli Vize Uygulaması) hakkında bilgi verdi. Fidan, uygulama sayesinde Türk vatandaşlarının hızlandırılmış prosedürle çok girişli Schengen vizesi alabilmesinin önünün açıldığını belirtti.

VİZESİZ SEYAHAT HEDEFİ KORUNUYOR

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması ve Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi öncelikli hedefler arasında bulunuyor. Bu süreç sonuçlanana kadar mevcut vize uygulamalarının kolaylaştırılması için diplomatik temasların sürdürüleceği bildirildi.

18 KASIM'DA ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİLER

Çalışmalar kapsamında 18 Kasım'da Ankara'da Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Birliği Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileri katıldı.

Schengen vizesi prosedürlerinin ve başvuru verilerinin düzenli olarak değerlendirildiği toplantıda, ilk kez Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcileri de aynı çalışma kapsamında bir araya geldi. Görüşmelerde vize süreçlerinin daha işlevsel hale getirilmesine yönelik teknik konular ele alındı.