Türk vatandaşlarının vize başvurularında yaşadığı yoğunluğu azaltmak isteyen Bulgaristan, yeni düzenlemeler için harekete geçti. Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından alınan kararları açıkladı.

Plan kapsamında konsolosluklarda görev yapan personelin sayısı artırılacak. Böylece daha fazla başvurunun işleme alınması ve değerlendirme süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Vize randevularında yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için ayrıca elektronik rezervasyon sistemi hazırlanıyor. Yakın zamanda test edilmesi planlanan sistemle randevu işlemlerinin daha kolay yürütülmesi amaçlanıyor.

"VİZE BAŞKA BİR ÜLKEYİ SEÇME NEDENİ OLMAMALI"

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, yapılan düzenlemelerin turizm sektörünün uzun süredir çözüm beklediği bir konuya yönelik olduğunu belirtti.

Dimitrov, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu, turizm sektörünün yıllardır dile getirdiği bir soruna yönelik gerçek bir reformdur. Bir kişi hafta sonunu veya tatilini Bulgaristan'da geçirmek istediğinde, vizeye erişim başka bir destinasyonu seçmek için bir neden olmamalıdır. Kurumların ortak çabalarıyla seyahati daha hızlı ve kolay hale getirecek somut çözümlere ulaştık."

8 AYDA 746 BİN TÜRK VATANDAŞI BULGARİSTAN'A GİTTİ

Açıklanan turizm verileri, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ziyaretçi trafiğinin boyutunu da gösterdi. 2026 yılının ocak-ağustos döneminde Bulgaristan'daki konaklama tesislerinde yaklaşık 192 bin Türk turist konakladı.

Aynı dönemde Türk vatandaşlarının ülkeye gerçekleştirdiği toplam ziyaret sayısı ise yaklaşık 746 bin olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, Türkiye'nin Bulgaristan turizmi açısından taşıdığı önemi bir kez daha gündeme getirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ TURİZM ROTALARI PLANLANIYOR

İlin Dimitrov ile Mehmet Nuri Ersoy'un görüşmesinde yalnızca vize işlemleri değil, iki ülke arasındaki turizm iş birliğinin geliştirilmesi de ele alındı.

Türkiye ve Bulgaristan'ın ortak tarihi ve kültürel değerlerinden yararlanılarak yeni turizm güzergahlarının oluşturulması gündeme geldi. Gastronomi alanında ortak çalışmalar yapılması da değerlendirilen konular arasında yer aldı.

ALMANYA'DA HAREKETE GEÇMİŞTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye'den Almanya'ya gidecek iş insanlarının vize işlemlerinin kolaylaştırılması için ilgili birimlere talimat verildiğini açıkladı. Wadephul, yeni uygulamanın kısa süre içinde hayata geçirileceğini belirtti.