Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşları için Schengen vizesi sürecini kolaylaştıracak yeni düzenlemeleri devreye sokacağını duyurmasının ardından yıllardır süren vize krizinde yeni bir aşamaya gelindi.

Son dönemde randevu süreçlerinin uzaması, çok kısa süreli vizeler verilmesi ve başvuruların reddedilmesi gibi sorunlar gündemdeyken, alınan bu kararın başvurulara nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Avrupa Komisyonu’nun aldığı karara göre:

Önceki vizesi sona erdikten sonra bir yıl içinde başvuru yapanlara 6 aylık vize,

Önceki 6 aylık vizesi bittikten sonra iki yıl içinde başvuranlara 1 yıllık vize,

Önceki bir yıllık vizesi sonrası iki yıl içinde başvuranlara 3 yıllık çok girişli vize,

Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden sonra iki yıl içinde başvuranlara ise 5 yıllık çok girişli vize verilecek.

İKİNCİ BAŞVURUDA SÜRE 6 AYA DÜŞÜYOR

Bu sistemle, düzenli olarak Schengen vizesi alan Türk vatandaşlarının, zamanla daha uzun süreli vizelere erişimi kolaylaşacak.

Kararı NTV’ye değerlendiren Avrupa Birliği Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol, özellikle ilk başvuru yapanlar için herhangi bir güvence verilmediğini belirtti.

Baydarol, "Her şey kurala bağlanmış gibi gözüküyor ama ilk başvuruda reddedilme durumu hâlâ düzenlenmemiş. Üstelik 5 yıllık vize alan biri, sonraki başvurusunda yeniden 6 aylık vizeye düşebiliyor" dedi.