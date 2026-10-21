UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken, Bundesliga temsilcisi Freiburg'da gözler Trabzonspor ile oynanacak grup mücadelesine çevrildi. 5 Kasım 2026 tarihinde Trabzon'da oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Alman ekibinin teknik patronu Julian Schuster, bordo-mavili rakibini ve deplasmandaki atmosferi değerlendirdi.

"Trabzonspor Futbol Geleneği Olan Bir Takım"

Karadeniz deplasmanının zorluk derecesinin farkında olduklarını belirten 41 yaşındaki Alman teknik adam, Trabzonspor'un futbol mirasına saygı duyduklarını ifade etti. Karşılaşma gününe az bir süre kaldığını hatırlatan Schuster, hazırlıklarını bu doğrultuda sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: