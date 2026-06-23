Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi üzerinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında skuteriyle seyir halinde olan 11 yaşındaki A.Y.A., arkadan gelen bir hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların gözleri önünde kanlar içinde yere yığıldı.
Kazaya tanık olan vatandaşların dehşet içinde durumu yetkililere bildirmesinin ardından, olay yerine hızla polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralı haldeki küçük çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına ve yapılan acil müdahalelere rağmen, talihsiz çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.