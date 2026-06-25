Rock grubu Scorpions, 33 yıl sonra İstanbul’da aynı stadyuma dönerek sahne aldı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’ndaki konserde on binlerce hayranıyla buluşan grup, “Wind of Change” başta olmak üzere sevilen parçalarını seslendirdi. Vokalist Klaus Meine, sahneye Türk bayrağı eşliğinde çıkan grubu “İyi akşamlar İstanbul!” sözleriyle selamladı.

33 YIL SONRA AYNI STADYUMDA

Grup, 1993 yılında İnönü Stadyumu’nda verdiği konserin ardından aynı bölgede yeniden konser verdi. Sahneye Türk bayrağı eşliğinde çıkan Scorpions’ın vokalisti Klaus Meine, seyirciyi “İyi akşamlar İstanbul!” sözleriyle selamladı.

Konserde grubun en bilinen parçalarından “Wind of Change” sırasında stadyumdaki izleyiciler şarkıya hep birlikte eşlik etti. “Send Me An Angel”, “Still Loving You”, “Big City Nights”, “Blackout” ve “Rock You Like A Hurricane” gibi parçalar da gecede seslendirildi.

Klaus Meine, konser sırasında İstanbul’a dönmenin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek seyircilere teşekkür etti ve “Seni seviyoruz İstanbul” dedi.

Scorpions’ın İstanbul konseri, grubun Türkiye’deki uzun yıllara yayılan sahne geçmişinin yeni bir durağı oldu.