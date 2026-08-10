ABD Hazine Bakanı Scott Bessent 4 Ağustos'ta CNBC'ye yaptığı açıklamada, “İranlılarla görüşme halindeyiz ve boğazın açılmasına yönelik bir anlaşmaya bugün ya da yarın varma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum” demişti.

Ancak Bessent'in bu açıklamasının üzerinden altı gün geçmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin henüz bir anlaşma sağlanamadı.

'İKİ YIL İÇİNDE ÖNEMİ KALMAYACAK' DEMİŞTİ

Bessent, aynı dönemde Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki önemine ilişkin de açıklamalarda bulunmuş ve boğazın önümüzdeki iki yıl içinde önemini kaybedebileceğini savunmuştu.

Bessent, önümüzdeki iki yıl içinde enerjinin önemli bölümünün denizaltı ve yer altı boru hatları üzerinden taşınmaya başlayacağını söylemişti.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik sürerken, anlaşma beklentisi hala gerçekleşmiş değil.