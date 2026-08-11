İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" ve "spor suçları soruşturması" kapsamında gözaltına alınan UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Gerçek adı "Muzaffer Şirin" olan UltrAslan liderinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Şirin, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. 'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRDI Bu arada Şirin, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede araçtan inerken basın mensuplarına doğru seslenerek "Sayın Öcalan'a Özgürlük" sloganı attı. Şirin'in teröristbaşı Öcalan'a yönelik sözleri kısa sürede tepki topladı. SAVCILIK KARARI BEKLENİYOR Savcılık'ta ifadesi alınan Şirin hakkında karar bekleniyor.

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