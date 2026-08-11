İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" ve "spor suçları" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ultrAslan lideri Sebahattin Şirin yurt dışı yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Şirin, ifadesinde MASAK tarafından kendi hesaplarında tespit edilen 8,6 milyon liralık işlem hacmine ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu para hareketlerinin ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını belirten Şirin, oğlunun hesaplarında tespit edilen 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleriyle ilgili ise "Bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Şirin "Sayın Öcalan'a özgürlük" şeklindeki açıklamasına ilişkin de savunma yaptı.

İŞTE ŞİRİN'İN SAVCILIK İFADESİ...

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

MASAK RAPORUNDAKİ PARA TRAFİĞİ SORULDU

Savcılık, MASAK'ın Şirin'e ilişkin banka ve ödeme kuruluşu kayıtlarında tespit ettiği 8 milyon 630 bin 407 liralık işlem hacmini sordu.

Şirin, parasını genel olarak banka hesabında tutmadığını, ticari faaliyetleri ve günlük kullanımı nedeniyle hesaplarında para giriş-çıkışı bulunduğunu söyledi.

OĞLUYLA ARASINDA 1,5 MİLYON TL'LİK TRAFİK

MASAK verilerinde Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin arasında 1 milyon 521 bin 961 liralık işlem hacmi bulunduğu da soruldu.

Şirin, transferlerin aile ilişkisinden kaynaklandığını, oğlunun Kudüs Medya A.Ş.'de şoför olarak çalıştığını ve cep telefonu alım satımı yaptığını belirtti.

26 YAŞINDAKİ OĞLUNUN HESAPLARINDA 38,4 MİLYON TL

Şirin'e, oğlunun MASAK verilerinde tespit edilen 38 milyon 440 bin 538 liralık bankacılık işlem hacmi ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki 3 milyon 337 bin 735 liralık işlem hacmi soruldu.

Şirin, oğlunun şoförlük ve cep telefonu alım satımı dışında gelirinin bulunmadığını, bu işlerden ne kadar kazandığını ise bilmediğini söyledi.

Oğlunun banka hesaplarını kullanmadığını savunan Şirin, tespit edilen işlemler hakkında bilgisi olmadığını ve bunların kendisiyle ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Aramada ele geçirilen üç telefondan yalnızca birinin kendisine ait olduğunu belirten Şirin, ailesine ait bilgi ve belgeler bulunduğu gerekçesiyle telefonunun şifresini paylaşmak istemediğini söyledi.

KARABORSA BİLET İDDİALARI...

Soruşturmadaki bir diğer iddia, Galatasaray taraftar grubuna ücretsiz bilet verildiği ve bu biletlerin değerinin üzerinde satıldığı yönündeydi.

2001'den itibaren UltrAslan adı altında bir araya gelen taraftar topluluğunun lideri olarak anıldığını belirten Şirin, grubun dernek veya tüzel kişilik statüsünün bulunmadığını ve Galatasaray yönetimiyle bağlantısının olmadığını savundu.

Kulübün taraftar grubuna ücretsiz bilet verdiği iddiasını reddeden Şirin, yalnızca üniversite ve lise öğrencilerine yüzde 50 indirim hakkı tanındığını, bu şekilde alınan biletlerin değerinin üzerinde satılmadığını söyledi.

ŞİRİN'DEN 'ÖCALAN' SAVUNMASI

Hastaneye sevk edilirken PKK elebaşına yönelik attığı söyleme ilişkin açıklamada bulunan Şirin, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda yürütülen soruşturmayla ilgili olarak emniyetten hastaneye sevk edildiğim esnada basın mensuplarına, gördüğüm açık alanda Terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için 'Sayın Öcalan'a özgürlük, Sayın Öcalan'a özgürlük' şeklinde söylemde bulundum. Başkaca bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır.

Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında tarafıma sorulan hususlara ilişkin samimi olarak beyanda bulundum. Üzerime atılı suçların hiçbirisini kabul etmiyorum. Suçsuzum."

'MOSSAD AJANLARI' İDDİASINA SOMUT BELGE SUNAMADI

Şirin'e, mülakat sırasında sarf ettiği belirtilen, operasyonun Filistin'e verdikleri destek nedeniyle "Mossad ajanları tarafından" kendilerine yapıldığı ve FETÖ'nün hedef listesinde bulunduğu yönündeki sözleri de soruldu.

Şirin, "Bu operasyon biz Filistin'i desteklediğimiz için Mossad ajanları tarafından bize yapıldı. Ben FETÖ'nün hedef listesindeyim." şeklinde beyanda bulunduğunu kabul etti.

Ancak bu düşüncesini destekleyen herhangi bir somut bilgi veya belgeye sahip olmadığını da savcılık ifadesinde beyan etti.

UYUŞTURUCU SUÇLAMASINI REDDETTİ

Şirin'e TCK'nın 191'inci maddesinde düzenlenen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlaması da yöneltildi.

Şirin bu suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini söyledi.