UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Almanya temsilcisi Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Alman teknik adam ve tecrübeli sol bek Maximilian Mittelstadt, RAMS Park'ta yarın saat 20.45'te başlayacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarının iç sahada oluşturduğu atmosfere değinen Hoeness, "Stadyumda taraftarlar çok kalabalık olacak. Galatasaray ritmini buldu. Karşımızda güçlü bir takım olacak. Süper Lig'de liderler. Bizim için zorlu bir maç olacak. Elimizde bir adım daha atma şansı var. Elde etmeye çalışacağımız şey galibiyet olacak. Çok yoğun ve ateşli bir maç geçecek. Yarın oluşacak atmosferi dört gözle bekleyeceğiz." diye konuştu.

‘ÖZEL BİR ÇABA GÖSTERMEMİZ GEREKECEK’

Maç öncesi tüm hazırlıkları yaptıklarını aktaran 44 yaşındaki teknik direktör, "İstanbul'da özel bir çaba göstermemiz gerekecek. Çok iyi bir takımla deplasmanda karşılaşacağız. Hem bedensel hem zihinsel hem de taktik olarak hazır olmalıyız. Güçlü yönlerimizi sahaya koyacağız. Güçlü takımlara karşı cesur olmak en iyi yöntem. Yapabileceğimizin en iyisini yapıp sahaya inançla çıkacağız." ifadelerini kullandı.

‘SAHAYA ÇIKMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ’

Alman medyasının RAMS Park'taki atmosferle ilgili ısrarlı soruları üzerine Hoeness, "Stadyumdaki atmosfer, taraftarın gücü muazzam olacaktır. Rekabet çok ateşli. Her zaman kendi liginde güçlü olan takımlarla karşılaşmıyorsunuz. Galatasaray'ın oyun kurgusuna bakmamız lazım. Deneyim kazandığımızı umuyorum. Kendimize güveniyoruz. Atakan, burada bizi nelerin beklediğini biliyor. Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Galatasaray ve taraftarlarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Beklediğimiz gibi olup olmayacağını yarın göreceğiz. Bu statta birçok Şampiyonlar Ligi maçı izledik. Yarın maça büyük bir hevesle ve sevinçle çıkacağız. Yarın sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

‘HARİKA BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ’

Stuttgart teknik direktörü, Galatasaray'da çok önemli futbolcuların olduğundan bahsederek, şöyle devam etti: "Galatasaray'ın pek çok oyuncusunu seviyorum. Ancak takımımdaki oyuncuları daha çok seviyorum. Galatasaraylı futbolculara büyük saygı duyuyorum. Bazılarını tanıyoruz. Almanya Milli Takımı'nda performans gösterdiler. Sane'yi tanıyorum. Yarın sahaya kimin çıkacağını bilmiyorum ama çıkanların hepsi üst düzey futbolcular olacak. Şu anda bir isim vermek istemiyorum. Hepsi harika futbolcular. Harika bir takımla karşılaşacağız."

DEMİROVİC İDDİALARI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transferi gündeme gelen Ermedin Demirovic'in yarın sahaya çıkacağının hatırlatılması üzerine Hoeness, "Bu konuda herhangi bir spekülasyona girmek istemiyorum. O bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu sezon da kendini kanıtladı. Gol atması önemli. Olağanüstü oynuyor, goller buluyor. Bunu pozitif görüyorum ama daha fazla gol atabilirdi. Kendisinden beklediğimiz performansı göstereceğini umuyorum. Kendisi bu deneyime sahip. Hepimiz o aramızda olduğu için çok memnunuz." yorumunu yaptı.