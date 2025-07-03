Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, Gelin Takımı 2 filmin çekimlerine devam ederken, paylaştığı bir kare ile sosyal medyada gündem oldu. Teknede çekilen bir bölümden kesit paylaşan Bozoklu, erkeklerin sette üstsüz çalışmasından dolayı sitem etti.
SETTEN BİR KARE PAYLAŞTI
Bozoklu paylaşımında, "Yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı" notunu düştü.
PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI
Bozoklu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar ise 'Edep yahu' yorumlarında bulundu.