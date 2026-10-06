BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Şebnem Bozoklu, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeleri arasında yer aldı. Son hali herkesi şaşırttı.
Festival boyunca çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun son hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Bozoklu'nun görüntüsündeki değişim, kısa sürede sosyal medyada konuşulurken oyuncunun daha önce kilo verme süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
SON BİR YILDA 20 KİLO VERDİ
Şebnem Bozoklu'nun yaklaşık bir yılda 20 kilo verdiği öğrenildi. Formda görünümüyle dikkat çeken oyuncunun değişimi, festival paylaşımlarına da yansıdı.
“1 SENEDİR KENDİMLE DAHA İLGİLİYİM”
Bozoklu, daha önce kilo verme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “1 senedir kendimle daha ilgiliyim. Doktorlarımla birlikte yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle kilo verdim” ifadelerini kullanmıştı.
Günün Trend Haberleri
Oyuncunun son halini gören takipçileri de değişimi fark ederek sosyal medyada çeşitli yorumlarda bulundu.
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