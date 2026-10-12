AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan heyet, İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti.

Heyette yer alan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, ziyaretin detaylarını anlattı.

Bursalı, tv100'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri başta olmak üzere parti teşkilatına İzmir için özel bir talimat verdiğini belirtti.

'CEMİL BEY'İ KELİMENİN TAM ANLAMIYLA MEST ETMİŞ'

Ziyaret sırasında Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin izlenimlerini de aktardığını belirten Bursalı, Erdoğan'ın İzmir'in sorunlarına ve konularına hakimiyetinin Tugay'ı etkilediğini söyledi.

Bursalı şu ifadeleri kullandı:

"Ziyaretimizde bize Cumhurbaşkanımızla olan diyaloglarını aktardı. Külliye'deki kabulde, Cumhurbaşkanımızın İzmir'in konularına olan hakimiyeti Cemil Bey'i çok etkilemiş.

İnsani olarak kendisine yaklaşımı, katılım törenindeki konuşmasında Cumhurbaşkanımızın kendisini ayakta dinlemesi Cemil Bey'i kelimenin tam anlamıyla mest etmiş."

'HAYATIM BOYUNCA ASLA UNUTMAYACAĞIM'

Bursalı, Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ve eşine gösterdiği nezaketten duyduğu memnuniyeti de dile getirdiğini aktardı.

Bursalı, "Cumhurbaşkanımızın bana ve eşime olan nezaketini, gösterdiği değeri hayatım boyunca asla unutmayacağım" dedi.