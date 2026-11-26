Şebnem Ferah, haziran ayında başlayan konser serisini aralık ayında İstanbul'da tamamlamaya hazırlanıyor. 12 konserde 250 bin kişiye ulaşan sanatçı, yılın son iki konserinde 2 ve 24 Aralık'ta Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.

12 KONSERDE 250 BİN KİŞİYLE BULUŞTU

Yazdan sonbahara İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa ve Adana'da sahne alan Şebnem Ferah, açık hava konserlerinde binlerce hayranıyla şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Kasım ayında Harbiye Açıkhava'da da dinleyicileriyle buluşan sanatçı, toplam 12 konserde 250 bin kişiye ulaştı.

YILIN SON İKİ KONSERİ İSTANBUL'DA

Haziran ayında KüçükÇiftlik Park'ta başlayan konser serisini İstanbul'da sürdüren Şebnem Ferah, 2 ve 24 Aralık'ta Volkswagen Arena'da sahne alacak. Sanatçı, 24 Aralık'taki konseriyle 2026 yılının sahne programını tamamlayacak.