Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından hayranlarıyla yeniden buluştu. İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen konser, sanatçının sahnelere dönüşüne tanıklık etmek isteyen binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

Yoğun alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ferah, geceye sevilen parçalarından "Okyanus" ile başladı. Uzun süredir beklenen konser boyunca hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşandı.

Sahnedeki konuşmasında dinleyicilerine seslenen sanatçı, yıllar sonra yeniden aynı atmosferi paylaşmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım" dedi. Bu sözler, konser alanında bulunanlardan büyük alkış aldı.

Şebnem Ferah'ın dönüş konseri yalnızca hayranlarının değil, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin de ilgisini çekti. Geceyi takip edenler arasında Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Ogün Şanlısoy, Aleyna Tilki, Beren Saat, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Burak Şafak, Burçin Terzioğlu, Şebnem Dönmez ve Zehra Güneş yer aldı.

Sanatçının 6 yıl sonra vereceği konserin duyurulmasının ardından biletler kısa sürede tükenmiş, yoğun talep üzerine Şebnem Ferah'ın 13 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da ise yeniden İstanbul'da sahne alacağı açıklanmıştı.