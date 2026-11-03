Şebnem Ferah, yeniden başlayan konser serisini Adana'ya taşıdı. 31 Ekim'de Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nda sahne alan sanatçı, yedi yıl sonra Adanalı hayranlarıyla buluştu. 16 bin kişinin katıldığı gecede müzikseverler, Ferah'ın şarkılarına baştan sona eşlik etti.

ADANA'DA “BİR DAHA” SESLERİ YÜKSELDİ

Anka kuşu metaforunun kullanıldığı açılış videosunun ardından konser, “Çakıl Taşları” ve “Başka Bir Yol Var” şarkılarıyla başladı. “Can Kırıkları”, “Bu Aşk Fazla Sana” ve “Mayın Tarlası” gibi sevilen parçalarını seslendiren Ferah'a binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

“Sigara” ve “Sil Baştan” şarkılarında seyircinin sesi daha da yükselirken, konser boyunca “Bir daha!” tezahüratları duyuldu. Hayranlarının yoğun ilgisi üzerine performansını uzatan sanatçı, dinleyicilerine teşekkür etti.

16 BİN KİŞİ TEK BİR AĞIZDAN SÖYLEDİ

Gecenin en duygusal anlarında Şebnem Ferah, “Ateşe Yakın”, “Yağmurlar” ve “Deli Kızım Uyan” şarkılarını yalnızca Ozan Tügen'in piyanosu eşliğinde seslendirdi.

Özellikle “Yağmurlar” sırasında 16 bin kişilik dinleyici korosu sanatçıya eşlik etti. Ferah ve hayranlarının aynı şarkıda buluştuğu o anlar, gecenin unutulmaz bölümlerinden biri oldu.

KONSER SERİSİ HARBİYE'DE DEVAM EDECEK

Konserde Şebnem Ferah'a klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti.

Sanatçının konser serisi, 7 Kasım'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda devam edecek.