Şebnem Ferah, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından Antalya'da müzikseverlerle buluştu. 10 Ekim'de ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde yaklaşık 15 bin kişi bir araya geldi. Uzun bir aradan sonra Antalya'da sahne alan Ferah, sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendirdi.

KONSER ALANINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Konser öncesinde alanın önünde uzun kuyruklar oluşurken, müzikseverler gece boyunca şarkılara eşlik etti. Ferah, konserin açılışında geçmişini simgeleyen anka kuşu metaforunun LED ekrana yansıtılmasının ardından “Çakıl Taşları” ve “Başka Bir Yol Var” şarkılarını seslendirdi. Gecede “Can Kırıkları”, “Sil Baştan”, “Sigara”, “Bu Aşk Fazla Sana” ve “Mayın Tarlası” gibi şarkılar da dinleyicilerle buluştu.

“BEN DE SİZİ ÇOK SEVİYORUM”

İkinci şarkının ardından dinleyicilerine seslenen Şebnem Ferah, uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Ferah, “Çok uzun bir süre sonra buluşmamızın ilk dakikaları olduğu için, bu dakikalarda da çok heyecanlı olduğum için biraz cümle kurmakta, daha doğrusu kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Ama şarkı söylerken sizleri görünce, ifadelerinizi görünce pek de bir konuşmaya gerek olmadığını hissediyorum. Ben de sizi çok seviyorum” dedi.

PİYANO EŞLİĞİNDE 15 BİN KİŞİLİK KORO

Konserin öne çıkan bölümlerinden biri, Ferah'ın “Ateşe Yakın”, “Yağmurlar” ve “Deli Kızım Uyan” şarkılarını yalnızca Ozan Tügen'in piyanosu eşliğinde seslendirmesi oldu. Şarkılara 15 bin kişilik dinleyici topluluğu da eşlik etti.