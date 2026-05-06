Şebnem Ferah'ın 6 yıl aradan sonra sahnelere geri dönmesi büyük ilgi yarattı. Sanatçının geri dönüşü hayranlarını heyecanlandırdı. Bilet satışlarında 140 binden fazla kişinin online sıraya girdiği, bekleme süresinin ise yaklaşık 2 saate ulaştığı açıklandı.
FERAH'A YOĞUN İLGİ
Şebnem Ferah en son 7 Mart 2020’de sahne almıştı. 6 yıl aradan sahnelere dönen Şebnem Ferah'ın İstanbul konseri için yoğun ilgi dikkat çekti.
Bilet satış platformlarında yoğun ilgi nedeniyle sistemde erişim sorunları yaşandı, kullanıcılar ana sayfaya yönlendirme yapamadı.
BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ
Sahne önü 3.600 TL, genel biletler ise 2.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan konser biletleri, dakikalar içinde tamamen tükendi.