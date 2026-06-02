Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul'daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Günler öncesinden tükenen biletler ve yoğun ilgi nedeniyle açıklanan ek konserlerin ardından, sosyal medyada adeta Şebnem Ferah rüzgarı esmeye başladı.
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah'ın İstanbul konseri öncesinde hayranlarının heyecanı zirveye ulaştı. Yaklaşık 6 yıl sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıkacak olan sanatçı için özel hazırlıklar yapıldığı öğrenildi.
Konser biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi ve ardından gelen yoğun talep üzerine yeni konser tarihlerinin açıklanması, Ferah'a duyulan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.
Konser öncesinde sosyal medyada yüzlerce fan hesabı harekete geçti. Hayranlar, yıllar boyunca katıldıkları Şebnem Ferah konserlerinden fotoğraf ve videolar paylaşarak duygularını dile getirdi.
"Şebo'yu özledik", "Yıllardır bu günü bekliyorduk", "Konser için hazırız" ve "Efsane geri dönüyor" gibi paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, sanatçının sahneye çıkacağı gün için geri sayım başladı.
Özellikle geçmiş yıllardaki unutulmaz konserlerden görüntülerin yeniden paylaşılması, hayranlar arasında nostaljik anların yaşanmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Ferah'ın kariyeri boyunca verdiği konserlerden kesitler paylaşarak yaklaşan buluşmanın heyecanını birlikte yaşadı.
İstanbul konseri öncesinde oluşan bu yoğun ilgi, Şebnem Ferah'ın yıllar geçse de dinleyicileriyle kurduğu güçlü bağın sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.
