Türk rock müziğinin sevilen ismi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından sahnelere dönüşünü sürdürürken İzmir’de gerçekleşen konseri büyük ilgi gördü. 13 Haziran’da İzmir Arena’da sahne alan sanatçı için konser alanında saatler öncesinden yoğunluk oluştu.

BİLETLERİ KISA SÜREDE TÜKENMİŞTİ

6 yıl önce İzmir’de verdiği son konserin ardından sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, 3 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta başlayan konser serisini İzmir’de devam ettirdi. Sanatçının sosyal medya üzerinden duyurduğu İzmir konserinin biletleri kısa sürede tükenirken, hayranları konser alanına saatler öncesinden akın etti.

İzmir Arena çevresinde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekerken, seyirciler Ferah’ın sahneye çıkmasını büyük bir coşkuyla bekledi. Konserin başlamasıyla birlikte salonu dolduran hayranlar, sanatçının şarkılarına dev bir koro halinde eşlik etti.

HOŞÇAKAL ŞARKISINA ÖZEL EFEKT

Sahne performansına görsel şovlar da eşlik ederken, açılışta “Çakıl Taşları” ve “Başka Bir Yol Var” şarkıları seslendirildi. Gecede “Can Kırıkları”, “Sil Baştan”, “Sigara”, “Fırtına” ve “Yağmurlar” gibi birçok sevilen şarkı da dinleyicilerle buluştu.

Konserin finalinde “Hoşçakal” performansı sırasında sahnede yağan kar efekti geceye damga vurdu. Şebnem Ferah, sahnede yaptığı konuşmada kendisini bekleyen hayranlarına teşekkür ederek uzun süredir özlem duyduğu bu buluşmayı dile getirdi.





ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Sanatçıya sahnede yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen ekibi de eşlik etti. Gecede ayrıca Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal, Melike Şahin, Ceylan Ertem ve Salih Bademci gibi isimler de konseri izleyenler arasında yer aldı.

Şebnem Ferah’ın İzmir konser serisinin 21 Haziran’da yeniden devam edeceği belirtildi.