Yıllar sonra yeniden sahne almaya başlayan Şebnem Ferah’ın konser takvimine yeni tarihler eklendi. İzmir, İstanbul ve Ankara’daki konserlerinin biletleri kısa sürede tükenen sanatçı, Antalya, İstanbul, Bursa ve Adana’nın yanı sıra 7 Kasım’da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde de müzikseverlerle buluşacak. Ferah’ın 18 Eylül’de İzmir Arena ve 24 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserlerin biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi. Sanatçının 2 Ekim’de Ankara’da gerçekleştireceği konserin biletleri de haziran ayında satışa sunulmasının ardından tükendi. Yeni konser tarihleriyle birlikte Ferah’ın hayranları için beş yeni buluşma daha takvime eklendi. Yeni konserlerin biletleri 14 Eylül’de satışa çıkacak.

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