Türk müziğinin usta isimlerinden Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden ile birlikte Şebnem Ferah konserinde görüntülendi. 76 yaşındaki sanatçının konser alanındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranlarının dikkatini özellikle fiziksel görünümü çekti.
MFÖ grubunun kurucu üyelerinden ve Türk müziğinin önemli isimlerinden Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden ile birlikte Şebnem Ferah konserine katıldı. Konser çıkışında kameralara yansıyan çift, kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.
Görüntülerde Alanson'un eşinin elini tutarak yürüdüğü görülürken, sanatçının yavaş adımlarla ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı usta sanatçının son hali hakkında yorum yaptı.
76 yaşındaki sanatçının özellikle zayıf görünümü hayranları arasında merak konusu olurken, Alanson'un sağlık durumuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Mazhar Alanson, MFÖ ile Türk pop ve rock müziğine damga vuran eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Usta sanatçı, zaman zaman katıldığı etkinlikler ve konserlerle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
Şebnem Ferah konserinde görüntülenen Alanson'un son görüntüleri ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
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