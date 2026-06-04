Yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Mazhar Alanson, MFÖ ile Türk pop ve rock müziğine damga vuran eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Usta sanatçı, zaman zaman katıldığı etkinlikler ve konserlerle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Şebnem Ferah konserinde görüntülenen Alanson'un son görüntüleri ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.