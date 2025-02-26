Bilimsel bir araştırma genellikle sağlıksız olarak nitelendirilen yiyeceğin aslında yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 164 çevresel faktörü inceleyerek, sadece dokuz besinin yaşam süresini artırdığını buldu. Bunlar arasında et, tuz ve sebzelerle ilgili bir bağlantı bulunmazken, şaşırtıcı bir şekilde peynir bu listeye girdi.

Araştırma, yaşam tarzı faktörlerinin genetik etmenlerden daha büyük bir etkisi olduğunu ve fiziksel aktivite, eğitim seviyesi ve iş durumu gibi etmenlerin yaşam süresini olumlu şekilde etkileyebileceğini de gösterdi. İlginç bir şekilde, açık ateş kullanmak da daha uzun yaşamla ilişkilendirildi. Açık ateşin akciğer hastalıklarıyla ilişkilendirilebileceğine dikkat çekti.

Araştırma, yaklaşık yarım milyon Birleşik Krallık Biyobankası katılımcısının verilerini inceleyerek çevresel faktörler ve genetik risklerin 22 önemli hastalık üzerindeki etkilerini analiz etti. Yaşam süresini olumsuz etkileyen faktörler arasında genç yaşta fazla kilolu olmak, işsizlik, uzun süreli uyku alışkanlıkları ve belediye konutlarında yaşamak yer aldı.