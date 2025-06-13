CHP yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği fide dağıtım etkinliğinde yaklaşık 956 bin fideyi üreticilerle buluşturdu.
Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, yerel halk ve üreticilerden yoğun ilgi gördü. Domates ve biber fidelerinin dağıtıldığı organizasyon, kardeş belediyecilik anlayışının somut bir örneği olarak değerlendirildi.
Programa; Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişcioğlu, Yeşilçiftlik Belde Belediye Başkanı Devrim Ölmez, Karadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin, il protokolü, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.
VATANDAŞLAR BİRBİRİNİ EZDİ
Protokol konuşmalarının ardından fide dağıtımına geçildi. Fide almak isteyen yüzlerce vatandaşın akın ettiği alanda zaman zaman arbede yaşandı, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.
ZABITA EKİPLERİ BELEDİYE BAŞKANINI KALABALIĞIN ORTASINDAN ZOR ÇIKARDI
Törene katılan Belediye Başkanı Burcu Köksal da kalabalığın ortasında kaldı. Zabıta ekipleri, Başkan Köksal’ı yoğun kalabalığın içerisinden güçlükle çıkararak güvenli alana götürdü.
Belediyenin dağıttığı fide sayısı şu şekilde:
Nergis Çeşidi Domates: 348.810 adet
Troll Çeşidi Domates: 152.250 adet
Demir Akıncı Çelik Sivri Biber: 411.180 adet
Dolmalık Biber: 9.600 adet
Kıl Biber: 34.860 adet
KAYSERİ’DE YÜZLERCE METRE KUYRUK OLUŞMUŞTU
Kayseri’de AKP’li Kocasinan Belediyesi tarafından bedava dağıtılan domates fidesinde almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturmuştu.