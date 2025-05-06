Türkiye’de kuyruklara her gün bir yenisi ekleniyor. Kayseri’de AKP’li Kocasinan Belediyesi tarafından bedava dağıtılan domates fidesinde almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan belediyenin dağıttı fidelerin geçtiğimiz yıllara oranla daha az olması ise dikkat çekti.

Kocasinan Belediyesi önünde yine uzun kuyruklar oluştu. Kayseri'nin Kocasinan İlçe Belediyesi bu yılda geleneği bozmadı ve vatandaşlara ücretsiz domates fidesi dağıttı. Vatandaşlar fidelerden almak için dağıtım noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Vatandaşlar fide alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu. Kuyruklar uzayıp gitti, domates fidesi alabilmek için binlerce vatandaş saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Belediye toplamda 550 bin domates fidesi dağıtıldığını duyurdu.

KUTULAR KÜÇÜLDÜ

Diğer yandan önceki yıllara göre Kocasinan Belediyesi'nin dağıttığı ücretsiz domates fidesi kutularının küçüldüğü gözlemlendi. Vatandaşlarda bu durumu fark etti ve kutuları meraklı gözlerle inceledi.

Diğer yandan kutulardaki küçülmenin ve fide sayısındaki azalmanın ekonomide yaşanan sıkıntılarla birlikte hayata geçirilen tasarruf tedbirleri kapsamında olabileceği şeklinde yorumlandı.