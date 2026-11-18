Ticaret Bakanlığı, Bursa Sebze ve Meyve Hali’nde yapılan denetimlerde 7 işletmede mevzuata aykırılık tespit edildiğini bildirdi. Denetimler sonucunda düzenlenen 38 cezalı hal rüsumu tutanağının toplam tutarı 86 milyon 134 bin 302 liraya ulaştı. 9-12 Kasım 2026 tarihlerindeki denetimler, Bursa İl Ticaret Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirildi. Bakanlık, denetimlerin kayıt dışı ticaretin önlenmesi, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve mevzuata aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Üreticilerden toplu şekilde sebze ve meyve alarak piyasayı olumsuz etkileyen uygulamalarla mücadele edildiğini açıklayan Bakanlık, hal içinde ve dışında kayıt dışı ticaretin önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, “Dürüst esnafımızın emeğini korumak, piyasa düzenini, adil rekabeti sağlamak ve sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

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